$!Karetta El Gucci logra reconocimiento con “Fake capo”

“Este challenge en TikTok se da por unos jóvenes influencers de un pueblo cercano a Granada, España, me dijeron para inventarlo y lo intentaron como por cuatro veces hasta que en la tercera ocasión se sumaron más influencer y personas; la cuarta vez ya era trending de la aplicación finalmente viralizó por todo el mundo”, dijo el intérprete del auge que ha alcanzado su tema, el cual ha llegado a artistas como Shakira, OffSet, personalidades como Gianluca Vacchi y diversos futbolistas europeos.

El joven artista dijo sentirse agradecido con Dios y con la vida porque ha visto resultados en los sueños que ha perseguido en la vida, así como por el apoyo que está recibiendo de parte de personas en diferentes partes del mundo.

“En la música busco una salida a lo marginal y superación personal, pues ha sido la salida a muchas dificultades en la vida. La música me ha ayudado a evitar la calle y sus consecuencias; ahí he encontrado refugio a todo lo que me hace daño, siento que puedo ser yo porque, expresar sentimientos al ritmo de una buena melodía. Busco que mi música suene en cada rincón de este planeta y que todo el mundo sepa que en República Dominicana hay un artista que representa el merengue con orgullo”, expresó.