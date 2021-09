Karol G envía mensaje a Colombia entre lágrimas

“Bueno, solo quería grabar este video para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí y mi carrera; no sería lo que hoy, si en mi ‘casa’ no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo”, expresó la intérprete del tema “Bichota”.

“Yo he estado todo el día así llorando, porque no me dio tiempo de celebrar el resultado del primer sold out del espectáculo en mi tierra, cuando ya tenemos el segundo sold out, así que solo puedo decir que los que van a ir, la vamos a pasar impresionante”, manifestó.

Finalmente, no dudó en agradecer a sus fans el éxito de su carrera y les pidió que luchen por sus sueños. “Y ojalá que todos los que estén viendo este video se motiven un montón porque les juro por Dios, no es como que: ¡Ah, disfruta los 20′s que no sé qué, trabaja los 20′s para que disfrutes los 30′s”, dijo.

“Trabaja muy duro que hay muchas oportunidades, todo el mundo puede brillar y cumplir sueños es una cosa muy buena. Así que gracias y los amo mucho”, mencionó.