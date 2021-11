Karol G muestra los moretones causados por su aparatosa caída

El exitoso concierto de Karol G en el Coliseo de Puerto Rico no solo marcó un hito, sino que también la dejó herida. La popular cantante colombiana sufrió una aparatosa caída en medio del tema “Ahora me llama” y aunque ella no permitió que su accidente detuviera el concierto, ahora ha compartido en las redes sociales sus lesiones. En el nuevo video se pueden ver los distintos moretones y golpes recibidos después de rodar por más de 15 escalones.

En el momento que ocurrió el incidente la artista continuó cantando, pero después, entre lágrimas y risas, comentó que pensaba que se había roto las uñas y la rodilla y se quejó de que le dolía todo. Aun así, resaltó que se encontraba demasiado emocionada por haber llenado la arena en la que se presentaba en Miami y les pidió a sus fans que se olvidarán de lo sucedido. De todas formas, esta no es la primera vez que Karol G se cae en medio de una presentación y como menciona en su video, está intacta y lista para su próxima presentación.