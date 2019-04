$!Karol G vs Ivy Queen | Anuel AA: “Para mí la reina del reguetón es mi mujer”

“Las opiniones se respetan, yo no le quito mérito ni a ella ni a ninguna de las chicas, porque tiene mucho mérito que esas mujeres se hayan desarrollado en un género masculino. Todas son reinas, Natti, Becky G, Anitta, por supuesto Karol y la propia Ivy. Pero a lo mejor se me malinterpretó. Es igual que con los hombres para muchos el rey del reguetón es Daddy Yankee y para otros es Don Omar, pero reitero que para mí la reina actual del reguetón es Karol G”, sentenció.

En el encuentro con periodistas locales a propósito de su show en el estadio Quisqueya, el controversial artista reveló que después de ese intercambio en redes sociales ha hablado con Ivy para expresarle que la respeta y que él simplemente dio su opinión. Sin embargo, reiteró su posición. “Para mí, mi mujer es la reina del reguetón, pero hay que reconocer los rangos y todas ellas son unas reinas. Tal vez no me supe expresar, pero aclaro que es para mí. Es una opinión. Las trayectorias se respetan”, enfatizó Anuel AA.

En ese momento Anuel AA cuestionó el título diciendo que era “una mujer que no pega una canción hace más de siete años”. Ella respondió: “¿Será que tengo que recordarte de dónde vengo” Continuó: “¡tú no quieres cruzarte con la reina!”.

El cantante de música urbana Anuel AA, quien el próximo 18 de mayo se presentará por primera vez en la República Dominicana en un concierto masivo junto a su pareja, Karol G, se refirió durante un encuentro con la prensa dominicana a la polémica que armó al asegurar que la colombiana es la nueva reina de la música urbana, algo que no cayó muy bien a la cantante boricua Ivy Queen.

Artistas urbanos defienden a Ivy

Luego del escándalo que promovió el cantante Anuel AA con sus comentarios en redes sociales, en donde señalaba que Ivy Queen no era ‘La reina del reguetón’ y por su parte daba este título a su actual pareja y colega Karol G, los artistas Don Omar y Residente salieron en defensa de la puertorriqueña.

Don Omar recordó la influencia que tuvo la cantante en su música y cómo eso ayudó para ser la leyenda que es actualmente.

Además, destacó que no cree que la colombiana esté de acuerdo con su pensamiento, por lo que lo invitó a interrogarla sobre qué piensa acerca de una de las grandes pioneras del género.

“Yo creo, inclusive, que Karol, en una de sus conversaciones, quizás pueda darte su punto de vista acerca de lo que ella piensa de Ivy Queen. Pregúntale si de verdad la primera canción que escribió no lo hizo sin pensar en ella, pregúntale si cuando escuchaba sus canciones no las bailaba, pregúntale si cuando la ve no siente la misma emoción que yo”, expresó.

Por su parte, el rapero Residente sin nombrar a nadie, le lanzó una fuerte indirecta.