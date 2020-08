$!Katy Perry se desprende del número 1 y vuelve a sonreír

Esa fue su experiencia hace unos tres años cuando lanzó “Witness”, que tuvo algo de éxito pero no dominó las listas. Aunque el primer sencillo “Chained to the Rhythm” llegó al Top 5, los otros decayeron y la popularidad de la estrella pop disminuyó mientras artistas debutantes — principalmente raperos en ciernes — se apoderaban de la escena musical.

AP: ¿Qué van a escuchar tus fans en “Smile”?

Perry: Es un disco lleno de esperanza y resiliencia y un poquito de alegría y algo de diversión... Creo que siempre es un buen momento para recibir una pequeña inyección de esperanza, en especial en estos días. Este álbum habla realmente de mi propia experiencia atravesando un infierno, encontrando la luz y saliendo de él. Así que, si alguien más está pasando este recorrido y puede inspirarse con el positivismo y la esperanza (del disco), me alegro por eso.

AP: En la canción que da título al disco, cantas: “Comí un trozo de pastel de humildad/Esa revisión del ego me salvó la vida”. ¿Qué te hizo escribir eso?

Perry: Quiero decir, no soy invencible, no soy perfecta. He caído de platanazo tantas veces y he aprendido de ese crecimiento. He estado viviendo en la luz pública por más de 12 años y he tenido momentos que han sido muy intensos. No me gusta necesariamente evitar o ignorar, simplemente me gusta aceptar y asumir. Pienso, “Mira, yo necesitaba eso. Fue una experiencia aleccionadora”. Obviamente cuando estás pasando por eso, lo odias. Pero sí creo que uno tiene la opción de apartarse un poquito de la situación y decir, “OK, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Cuál es la lección? ¿Dónde está el crecimiento?” No sólo, “¡Al diablo... todo debería quemarse!” Sino, “¿Dónde está la gratitud por este obstáculo?”

AP: Nombras a tus padres en la canción “Only Love”. ¿Cómo reaccionaron ellos a eso?

Perry: Se la toqué a mi mamá, estaba muy conmovida. Esta canción realmente habla de si la vida te lanzara una bola curva, y lo raro es que le estaba dando los últimos toques vocalmente en mi cuarto durante esa semana del 13 de marzo cuando todos entraron en confinamiento y todo el mundo estaba comprando miles de rollos de papel higiénico. Nadie sabía qué diablos estaba pasando y las sensaciones y emociones eran muy intensas.

Yo estaba casi lista con mi disco. Esta era la última canción que agregué y es gracioso, porque reflejaba el sentimiento de ese momento. “Rayos, la vida me está lanzando una bola curva, ¿y qué es valioso para mí ahora? ¿Qué es realmente importante?” Uno empieza a pensar, “Ya, esto es lo que importa. Olvídate de todas las sandeces y hasta de tu carrera. Tengo que cuidar de mis padres. Tengo que cuidar de ellos”. Y creo que todo el mundo cambió un poco de velocidad.

Pero esta canción es realmente sobre, al final de todo... ¿qué vamos a decir? ¿“Desearía haber trabajado un día más”? O, ¿“desearía haber tenido un poquito más de amor, haberme conectado con mi hermano o mi hermana o mi mamá o mi papá un poquito más, o con mi pareja o mis hijos o quien sea?”. Yo sólo quiero un poquito más de amor.



AP: Es el décimo aniversario de “Teenage Dream”, que igualó el récord de “Bad” de Michael Jackson como el álbum con más sencillos en el No. 1. ¿Cómo te sientes al pensar sobre ese álbum y esa época de tu vida?

Perry: Espero que puedas verme los 10 años en la cara. Es increíble. Es tus veintes escuchas a personas más maduras que tú diciendo que el tiempo vuela. Está empezando a volar. Eres una persona tan diferente en tus veintes que en tus treintas. Y me encanta ese disco y lo que significa. Cada álbum tiene un significado especial para mí. Siempre trato de abordar la composición musical como un libro abierto súper vulnerable y auténtico, para que cualquiera que quiera verse reflejado pueda hacerlo. Creo que “Teenage Dream” realmente encapsula esta idea fantástica del amor. Fue nostálgico de cierta manera.

Fue un momento especial y no puedo creer que ya pasaron 10 años. Me alegra que “Smile” esté saliendo al mismo tiempo. Es como, “muy bien, echemos mano a esa energía”.

AP: Mariah Carey dijo una vez que el embarazo le dio más fuerza a su voz. ¿Ha cambiado algo tu voz con tu embarazo?

Perry: Es interesante tener 45 libras (20,4 kilos) extra... 30 (13,6) de ellos justo aquí, sobre mi capacidad pulmonar. No ha sido demasiado difícil, pero definitivamente he tenido que cambiar un par de notas. Creo que eso se debe simplemente a la intensidad física... He estado muy activa. He hecho de todo. Voy a cada reunión por Zoom. Soy una mamá en movimiento. Estoy de promoción. ¡No vayan a decir que no trabajé duro! ¡Trabajé duro para este momento! ¡Creé una vida! ¡Estoy haciendo mi parte!

AP: ¿Cómo van los planes de boda durante la pandemia?

Perry: Tenemos ideas, pero cualquiera que hace planes en 2020 está un poquito LOL (jaja). Hay cosas más grandes sucediendo en el mundo. No quiero decir “ay, qué triste que tuve que posponer o cancelar o lo que sea”. Están pasando tantas otras cosas terribles. Lo que esperamos ahora es sólo un bebé sano y seguro. Es lo próximo en nuestro calendario que podemos ansiar.