Kiko El Crazy, tras estar varado en Europa: “Aquí los dominicanos estamos abandonados”

Luego de que el exponente urbano Kiko El Crazy informara que se quedó varado en el aeropuerto de París tras las medidas tomadas por las autoridades dominicanas de prohibir los vuelos desde Europa por el coronavirus COVID-19, este no le quedó mas remedio que buscar un lugar junto a su equipo de trabajo.

El intérprete de “La pámpara” volvió a referirse al caso por la ola de críticas que recibió por no salir antes. “Yo salí de mi país, donde tú estás hablando... y comentando, yo estoy lejos de RD, no salí a vacacionar, yo salí a trabajar, iba a cancelar la gira y Alofoke (Santiago Matías) y Bombón (Promotor) me dijeron que no; mi primera gira no la cancelé, vine y mira lo que está pasando”, dijo en tono molesto y afirmó sentirse “agobiado” porque quiere regresar a su país.

Agregó que los dominicanos están abandonados debido a que cuando llaman o asisten a la embajada dominicana en Francia, la encuentran cerrada.

“En RD tienen un sistema muy extraño, porque en todos los países su embajada está reclamando a su gente, aquí tú llamas a la embajada y está cerrada, vas y está cerrada... aquí los dominicanos estamos abandonados y de eso es que me estoy quejando, para que estén claros”, explicó Kiko.

El exponente ha recibido cientos de críticas, en muchas de las cuales le preguntaron si no había leído las noticias en torno al COVID-19.

Horas más tarde volvió a subir otro video, esta vez resignado y mostrando un pequeño apartamento donde él y su equipo de trabajo se están quedando, además de realizar una gran compra en un supermercado para pasar la cuarentena.