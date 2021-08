$!La actriz Arlyn Broche fue elegida para trabajar en una nueva serie en Hollywood

La artista cubanoamericana Arlyn Broche pasa por un gran momento en su carrera ya que actúa en la segunda temporada de la serie “Gravesend” y ahora fue confirmada para trabajar en otra serie de nivel internacional, en habla inglesa.

“Me siento bendecida y agradecida con lo que está pasando; el universo está conspirando a mi favor y siento que recojo los frutos de mi esfuerzo de tantos años”, manifestó la actriz en un comunicado de prensa.

Sobre la nueva serie en que participará, la artista lamentó no poder dar más detalles, por cuestiones contractuales, pero asegura que contará más apenas reciba la correspondiente autorización.

“Gravesend” es una serie que trata sobre una familia mafiosa de Brooklyn de la década de los 80’.

Se encuentra en plenas grabaciones y se calcula que será estrenada en 2022. Su primera temporada fue transmitida por Tubi y Amazon Prime.

“Gravesend” es encabezada por William DeMeo, que trabajó en “The Soprano’s”, allí también actúan otros grandes actores como Louis Lombardi, Leo Rossi, Armand Assante, y Andrew Dice Clay.

Arlyn, nacida en Miami, hija de cubanos, es bilingüe y ha actuado en series como “Ballers”, protagonizada por The Rock, y “The Haves and the Haves Nots”, producida por Tyler Perry.

“Me motiva la posibilidad de ser una fuente de inspiración para las mujeres y, además, poder representar a la cultura hispana”, dice la actriz, que es madre de tres hijos.

Ella combina su labor actoral con la ejecutiva en la compañía productora de cine y televisión y propietaria de estudios de filmación Areu Bros., perteneciente a otro cubanoamericano influyente, Ozzie Areu.