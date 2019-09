La “Beyoncé dominicana” cuenta su historia

“Lo que me trajo a Dominicana’s Got Talent fue mi familia. Vengo de los Bajos de Haina. Allá en mi casa todos somos artistas. Tenemos esos talentos que nos salen por los poros”, aseguró.

Aunque terminó su actuación entre lágrimas, ahora con una gran sonrisa señaló lo que significa para ella la música. “La música es mi vida. Canto desde muy pequeña”, señaló.

Confesó que de ganar el concurso “ayudaría en algunos proyectos que hay en mi casa, y también trabajaría proyectos personales”.

Sobre lo que le dio fuerza en el escenario a pesar de los nervios dijo conmovida. “Fue la frase que me dijo mi papá al pasar, haz que Dios te mire”, sentenció.

Momento de frustración

La joven aseguró que siempre habrá personas que querrán limitar el desarrollo de otros. En ese sentido narró lo siguiente: “Una vez participé en un concurso en los Bajos de Haina, tenía como 12 años , pero le pedí al organizador que me cambiara la canción porque nunca me la aprendí, y esa persona se molestó, me dijo de todo, que no iba a llegar a ningún lado, que cantaba horrible”. Sin embargo, esta experiencia la ayudó a salir adelante en la música.

“Estar aquí fue una decisión difícil, soy muy tímida, y yo quise salir de ese miedo y decir yo lo voy a hacer, yo voy a llegar, o por lo menos lo voy a intentar. Yo estoy en la mayor disposición de arriesgarme hacia lo que yo quiero hacer. Esta timidez no me lo va a impedir”, señalo a la producción del concurso previo a subir al escenario.