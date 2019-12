La Beyoncé dominicana está lista para la semifinal: “traigo algo totalmente diferente”

Durante su audición en Dominicana’s Got Talent nos sorprendimos con su potente voz al interpretar una canción de Boyencé , a partir de ahí la conocimos como la versión criolla de exitosa cantante estadounidense. Luego de esto, nos presentó su lado más celestial, con una canción cristiana, con la que también pudo lucirse. Ahora Aura Estrella se enfrenta al reto de impactar al público en su acto de la semifinal, una actuación que definirá si avanza o no a la final del programa de televisión.

Y continuó: “aquí aprendí que debo intentarlo, que aunque no sepa como vaya a ser el proceso debo de arriesgarme y darlo todo”.

“Esto me cambió la vida, en este acto tengo que dejar todo en ese escenario”, expresó.

Dejó atrás inseguridades

Más segura, Aura expresa que lo más complicado de la competencia ha sido, “ver otros participantes y evaluar el talento que ellos tienen, y recordar que tu también puedes hacerlo, porque muchas veces uno se pone al menos así mismo, y piensa que ellos pueden más. Ha sido bien difícil romper ese pensamiento”, dijo.

Su presentación

Estrella asegura que este acto verán algo distinto a lo anterior. “Van a ver a una Aura totalmente diferente a lo que vieron anteriormente, pero quiero que tengan en claro que esta canción que voy a cantar habla del amor”, sentenció.

¿Cómo votar por ella?

Envía “AURA” al #6010 de 8pm a 9:50pm si quieres verla en la final, además tienes un voto libre por Diario Libre.

“Si piensan que m acto es bueno para pasar ala final, espero que por favor me ayuden, pero no puedo decir que voten por mí si no les gustó, espero que Dios y mi acto los toquen para que puedan votar por mí”, motivó.