$!La cantante Kat DeLuna regresa al ruedo musical con una “nueva actitud”

Corría el año 2007 cuando Kat DeLuna, una jovencita tenaz de 20 años que gritaba a los cuatro vientos que era dominicana, logró penetrar con fuerza en la industria musical con el sencillo “Whine Up”, en una época en la que los latinos no estaban pegados y no se consideraba posible la internacionalización del reguetón y del trap. Así comenzó una carrera en la que confiesa que ha “hecho de todo”. Espontánea, coqueta, feliz y enérgica, así se mostró ante los medios de comunicación. La artista se encuentra en el país en gira de promoción del sencillo “Nueva actitud”, canción que se desprende de lo que será su nuevo álbum, el cual verá la luz a principio del 2019. Para Kat era importante promocionar la canción en su patria. “En cuanto a trabajo yo he hecho de todo en mi vida. Comencé con 18 años con mi primer álbum. Cuando salí en esa época yo decía que era dominicana y la gente se sorprendía. Así comenzó una historia en donde mi música gusto mucho a nivel mundial. Triunfé en Europa, Asia y los Estados Unidos, pero también gusté aquí, y eso es lo que mucha gente no sabe. Que yo me siento muy bien de gustar aquí. Me siento feliz de que me conozcan en mi casa”, comenta orgullosa.

Nueva propuesta

El tema “Nueva actitud” es el primero que DeLuna interpreta íntegramente en español, y para este se hizo acompañar del cantante urbano Arcángel. Para ella la canción es muy personal. “Con el tema yo quería llevar un mensaje. Porque pienso que cuando en la vida tú tienes una actitud positiva, puedes lograr todas tus metas. Por eso, cuando comencé a grabar el álbum surgió este tema, que aunque es un Latin trap, tiene un título muy serio. Me inspiré en el hecho de que todo el mundo se sorprendía de mi forma de ser, de que siempre estoy con una sonrisa y feliz. Siempre les decía, es que tengo una nueva actitud todos los días, y por eso decidimos escribir el tema”.

Pionera

Al hablar de sus inicios confiesa que el éxito le llegó muy temprano y que pudo crear las bases para un movimiento que ahora está arrasando. “Me siento una pionera de un sonido que ya está aquí, claro, con toques distintos porque todo cambia. Lo que veo es que lo que comencé hace 11 años finalmente está aquí. Digo con humildad que un grupito y yo comenzamos un sonido, y ahora vemos a Daddy Yankee con Janet Jackson. Siento que el Latin trap está yendo hacia donde yo ya estaba. Yo estoy regresando, siento que llegué a casa otra vez”.

Pausa

Al ser cuestionada sobre lo que se sintió como un receso en su carrera musical en los últimos años, afirmó que nunca dejó de trabajar. “Yo tuve un gran boom por Europa y Estados Unidos, pero no tenía mucho control. Dependía de las casas disqueras cuando yo estaba empezando un movimiento, un sonido. No fue que yo hice una pausa, es que yo tenía que vivir empujando las cosas, créanlo o no. Luego saqué un álbum y me concentré más en Europa, después fui sacando algo de música para mis fans, y en el 2016 saque un álbum solo para Japón que fue una sensación en Asia. Hasta viví un tiempo por allá”, confiesa sobre los últimos años. Como ocurre con muchas artistas que no tienen el control absoluto de su música, Kat tuvo que ceder mucho. “Ahora tengo más poder creativo con mi nueva compañía. Ya nosotros decimos lo que vamos a hacer. Por ejemplo, la canción ‘Am I Dreaming’ no la quisieron lanzar y era un pop con bachata en inglés. Pero, esa canción se fue a África conmigo y se pegó allá”, afirma sobre la falta de apoyo que sufrió en sus inicios musicales.

Dominicanidad

“Creo que ya era hora de que nos sintiéramos orgullosos de ser dominicanos. Cuando me estrené en la música yo andaba con mi bandera en la frente. Saber de dónde tú vienes es algo que te hace especial. Pero, lamentablemente el dominicano no se ayuda mucho en la música. Yo siempre trataba de trabajar y colaborar, pero no era algo que no pasaba. Esta nueva generación ya lo está empezando a hacer, y qué bueno. Porque nosotros influenciamos tantos países, yo he visto tantos colores de nosotros en otros ritmos. Me alegra, porque nosotros tenemos un saborcito tan bonito, nuestra cultura influencia a tantas personas y veo que las nuevas generaciones ya se sienten orgullosa de eso”. La artista dice sentirse mucho más madura en esta nueva etapa y que entregará un disco muy especial y con gran contenido. “Me verán bailando y divirtiéndome, pero yo quiero usar mi plataforma para tocar el mundo y decirle a la gente que pueden ser lo mejor y que deben competir solo con ellos mismos”.

Sobre las nuevas generaciones "Me siento orgullosa. Es un honor ver a tantas personas triunfar como Cardi B y Natty Natasha. Por ejemplo, ver a Cardi B, que empezó como yo en inglés, decir que es dominicana es muy especial. Lo que deberíamos hacer es unirnos y apoyarnos, talento es talento, y no importa si una persona tiene 10 número uno".