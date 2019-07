$!La celebridad de Hollywood que le negaron el acceso a la fiesta de JLo

Puedes ser la persona más famosa del mundo, pero si no estás en una lista de invitados nada hará que entres al lugar, salvo que el anfitrión lo indique.

Esto le ocurrió nada más y nada menos que a Ryan Seacrest, una figura de la radio y la televisión estadounidense, productor ejecutivo del reality Keeping Up with the Kardashians y conductor de las alfombras rojas para el canal E! Entertainment, quien por poco se pierde la fiesta de los 50 años de la “Diva del Bronx”, Jennifer López en Miami porque no se encontraba en la lista. No obstante, la propia JLo lo salvó.

Seacrest habló de la vergüenza que pasó el pasado miércoles 24 de julio, día del cumpleaños de JLo. Contó que la cantante y actriz lo invitó personalmente y este se trasladó desde Nueva York hasta Miami para pasar unas horas con ella, para luego tomar otro avión porque debía estar en el programa matutino junto a Kelly Rippa en Nueva York.

Así lo contó: “Me presenté en la puerta muy orgulloso, sonriendo, pensando que como era un poco más tarde de las siete, que es cuando empezaba todo, me encontraba sobre la hora y que ella se alegraría mucho de verme porque había viajado expresamente desde Nueva York para la ocasión. Llegué al primer sitio de la fila y el hombre que controlaba el acceso me dijo: ‘No estás en la lista’. ¡Lo digo totalmente en serio! Intenté razonar con él diciéndole que se trataba de un error, que Jennifer me conocía, y hasta hice que me mostrara la lista; había varios ‘Ryan’, pero ninguno con mi apellido”.

El portero reconoció quien era, incluso, recordó cuando Ryan fue conductor del concurso American Idol, del que JLo fue jueza. Pero eso no bastó.

¿Qué hizo entonces? Pues le tocó esperar en la puerta hasta que un miembro del equipo de la cantante averiguara la situación y le permitiera la entrada a la fabulosa fiesta.

Luego de que por fin pudo entrar, narró que JLo tuvo el bonito detalle de sentarle en la mesa principal junto a su prometido, Álex Rodríguez, y claro, fue testigo de una noche espectacular, recoge el portal E! News.

Ryan Seacrest recordó toda la experiencia con humor, tomando como moraleja que lo importante es estar en la lista de invitados.