La “Celia Cruz de Quisqueya” se presenta en Dominicana’s Got Talent

“Me llaman Maritza de Quisqueya, con ese nombre me bautizaron hace algunos años en Venezuela y me encanta que me llamen así, es como la gente me conocen”, explicó la cantante salsa de 65 años de edad, nacida en el Ensanche la Fe.

En conversación para Diario Libre confesó que le tocó volver a su país debido a la situación actual de Venezuela, allá tuvo que dejar su patrimonio, amigos y varias viviendas. “Hasta los venezolanos han tenido que dejar su país a ciertas personas, a mí me tocó y a mis dos hijos también. Yo dije para irme a luchar a otro país a esta edad prefiero luchar en el mío”, dijo la dama, al tiempo de asegurar sentirse feliz por participar en el programa de talentos.

Se vistió como artista para sentirse así en el escenario

“Este vestuario a a parte de representar lo que hice en el escenario, me representa a mí misma, porque esta soy yo natural, no he hecho ningún esfuerzo siempre me he vestido como una artista, yo salgo a la calle como una artista, voy al mercado así y mis vecinos dicen que me levanto como una artista”, aseguró y confesó que el traje que lució fue confeccionado por ella misma.

Aseguró que a pesar de nunca haber estudiado música, esta siempre ha sido su sueño.