La cita es en ‘Isle of Light’

SANTO DOMINGO. Con una variada cartelera de artistas, lo mejor de la gastronomía, luces y mucha música en vivo, se vivirá este sábado y mañana domingo la quinta edición del ya tradicional festival Isle of Light.

El faro de Punta Torrecilla, en Sans Soucí, ha sido escogido nuevamente como el escenario de esta fiesta de luces y música.

Para hoy la amplia cartelera artística la componen la agrupación de cumbia, rock y reggae Bomba Estéreo; así como Washed Out, David Dear, Lonely of Soul Clap Pompeya, Salt Cathedral, Whitetst taíno Alive. También estarán: Los Master Plus, Delsonido, El Hombrecito, Estación SubTrópico, Sólo Fernández, Boundary, MKNI, Laura Pilarte, Glassdrop y Adriano Sang.

Mientras, mañana domingo los reguetoneros boricuas Bad Bunny y Jowell y Randy encabezan la cartelera, que está compuesta además por Mark B, JJ Sánchez, Lo’ Blanquito’, Selektor Siete y los colombianos Li Saumet y MedioPicky.

Según sus organizadores, este año la fiesta musical que se llevará a cabo desde tempranas horas de la tarde, contará con dos escenarios para el disfrute del público, además de fusionar, como de costumbre, su propuesta musical con zonas en las que se ofrecerá una feria artesanal, parque gastronómico y espacios con propósitos recreativos e inclusivos para los asistentes.

Los que decidan asistir al área VIP, podrán disfrutar de acceso preferencial, parqueo, lounge, áreas especiales, bar exclusivo y servicio a la mesa.

Isle of Light servirá para realizar un intercambio cultural entre todos los involucrados. Se trata de un evento único, diseñado para traer a la isla nueva música, arte y distintos públicos, al mismo tiempo, los visitantes internacionales son estimulados a explorar la ciudad, sus plazas, cafés, restaurantes, hoteles y playas locales.

Una experiencia para los amantes de la música y las fiestas multitudinarias.

Así que, arma tu coro y prepárate a disfrutar de un espectáculo musical a otro nivel, en donde, tomando en cuenta su cartelera será casi imposible no dejar de mover el cuerpo. Un buen plan para este fin de semana, si lo que quieres es bailar hasta el amanecer.