$!La controversial foto de Milly Quezada en la que ni ella se reconoce

Tras la controversia que se ha suscitado en redes sociales por la foto promocional de Milly Quezada, donde se abusa del uso del photoshop, la denominada “Reina del merengue”, quien es una de las juezas del show que se estrenará próximamente por Telesistema, se refirió a la fotografía y reconoció está demasiado retocada.

Aclaró que no se realizó cirugía como se ha asegurado, aunque dijo que no está en desacuerdo en hacerse un retoquito.

“Esa foto desató un morbo terrible. El estilismo de la foto. Es una foto de la participación mía como coach en ‘The Voice’ y se filtró esa foto que definitivamente está demasiado retocada de parte de los que hacen la sesión de fotos. Se han desatado comentarios de si me hice o no me lo hice. Hablaron de mí que hasta parecía una momia, que si fue un desacierto... No me he hecho nada y no estoy en desacuerdo en hacerse un retoquito aquí o allá. La foto no se parece a mí, está demasiado retocada”, dijo Milly.