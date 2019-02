$!La discusión de Clarissa y Amara en vivo: “ella sabe que yo bailo mejor”

View this post on Instagram

Felicidades @ClarissaMolinaOfficial quien gano @MiraQuienBaila anoche. Pero, @AmaraLaNegraLN quien se llevo el segundo lugar, dice que Clarissa sabe que Amara baila mejor ?? Sinceramente, las dos bailaron muy bien y son una muy digna representación de la mujer ???? ???????????????? #iHeartLatino #EnriqueSantos #Exclusiva