La duke & Friends: noche tropical

Su nombre no es un referente para la nueva generación que goza su género urbano, sin embargo, ella desea que puedan conocer su historia. Esa es una de las razones que tuvo para aceptar la propuesta de William Liriano que le manifestó que deseaba producirle el concierto “La Duke and Friends” que protagonizará esta noche en Hard Rock Live.

El primero de muchos

La Duke es el nombre con el que proyectó su carrera que desarrolló en Estados Unidos de las manos de Tito Puente. Con él viajó por el mundo y acumuló una experiencia que no cambia por nada. Salas de espectáculos en España, París, Canadá, Grecia, Irlanda y Estados Unidos, entre otras fueron la plataforma para mostrar su talento. “Puedo decir que he pisado tierras en todos los continentes y he puesto muy en alto el nombre de nuestro país”.

“Esta es una idea que hemos desarrollado de manera conjunta con William Liriano. Cuando me lo planteó le dije que era ‘La Duke y sus hermanos’, me puse en contacto con ellos y de inmediato recibí su aprobación para el primero de varios conciertos que vamos a hacer”, fueron las palabras que ofreció la artista a periodistas de Diario Libre.

El concepto

En “La Duke and Friends” tendrá una dinámica en la que compartirá con sus amigos en escena. El concepto del show producido por Andy Grullón tendrá cinco segmentos. Cada uno de los artistas hará lo suyo de manera independiente, pero el junte será obligatorio, aunque reconoció que las cosas fluirán solas. Lo que sí anticipó será una producción artística muy variada. Un viaje musical con el que procura ganarse el aplauso de la nueva generación.

“Será un gran reencuentro con quienes me conocen y una gran oportunidad de mostrar lo que hago a los que no me han visto en la escena porque desde el 2008 no actúo en el país”, indicó la artista emocionada.

José Alberto El Canario y Belkis Concepción anticiparon que han hecho una selección de los temas que compartirán con el público y prometieron una jornada impactante.

“Mi repertorio está a disposición de Yolanda, lo que quiera que cante lo haré. Pero sí estoy dispuesto a gozarme la noche”, declaró José Alberto El Canario, el ganador del Latin Grammy.

La fundadora de Las Chicas del Can, Belkis Concepción, anticipó que complacerán al público.

“Muy feliz de acompañar a Yolanda en este concierto. Es una magnífica oportunidad para que le demos una calurosa bienvenida por su regreso a los escenarios dominicanos”.

¿Se anima a pasarla bien abriendo el año con el sabor de La Duke? Esta es la oportunidad.