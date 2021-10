$!La espectacular figura de Shakira a sus 44 años; revela sus truquitos

La cantante colombiana Shakira está más espectacular que nunca. A sus 44 años mantiene una figura sexy y tonificada.

Y por si hay dudas, las fotografías que protagonizó para la portada de la revista norteamericana ‘Cosmopolitan’ en el mes de noviembre están en boca de todos.

La cantante realizó una sesión de fotos para Cosmopolitan emulando un gimnasio de los 80: con los bodis, medias pantis, vendas para el cabello y, por supuesto, los colores vivos propios de la época.

“Pues Cosmopolitan me visitó en el gimnasio e hizo una sesión para la portada justo después de que terminara un entrenamiento. Gracias @ellenvonunwerth por las divertidas fotos”, escribió junto a la portada en su cuenta de Instagram.

“Divaaa”, “Hermosa”, “Como el vino que mejora con los años”, “Belleza latina”, fueron parte de los comentarios.

La madre de los niños Sasha y Milan, que procreó junto a su pareja Gerard Piqué, posó con sogas, mancuernas y cuerdas, dejando ver su trabajado cuerpo, sin rallar en lo vulgar.

Durante la entrevista, reveló algunos truquitos para mantenerse como hace 20 años. La alimentación sumado a los deportes van de la mano.

La intérprete de "Sale el sol" surfea, anda en patineta, corre y hace ejercicios, solo por mencionar algunas actividades físicas.

Sigue haciendo lo que comentó en una entrevista hace unos años: ballet y cardio. Esta modalidad mezcla los movimientos básicos del ballet como el plié, con los beneficios del ejercicio cardiovascular, tales como la fortaleza muscular y la quema de calorías.

El pasado 2020, durante su preparación para el Super Bowl con Jennifer López, su entrenadora personal Anna Kaiser reveló que la cantante de "Las caderas no mienten" puede pasarse ¡hasta una hora y media bailando!

Y sobre las comidas, en ese momento su entrenadora detalló que ella evita el azúcar, lácteos y consume platos equilibrados con muchas verduras frescas y pescado.

"Estamos haciendo pequeñas comidas cada tres horas porque sus días son verdaderamente largos y necesita seguir cargándose de energía, aseveró Kaiser, según reseña el canalnet.tv.

Estudia filosofía

No solo hay que ejercitar el cuerpo, también la mente. Y eso lo hace la barranquillera sin dudar.

En la entrevista con Cosmopolitan manifestó que le encanta la filosofía y que Sócrates es su favorito.

"Creo que hacer preguntas es la forma más ingeniosa de descubrir la verdad, si es que hay algo de verdad en las cosas. Puede haber muchas verdades, como las dos caras de una moneda. A menudo trato de aplicar eso a la educación de mis hijos. Soy una mamá tigre y una mamá helicóptero y todas estas mamás diferentes. [Risas.]", dijo.

Críticas a su país

La intérprete de "Don't wait up", uno de los éxitos del 2021, recordó cómo en el momento en que estaba en la cima de su carrera la compararon con el problema del narcotráfico en Colombia.

"Me llamaron la segunda mejor exportación de Colombia. Supongo que se referían a la cocaína como la primera. Yo estaba como, ¿Por qué los periodistas me preguntan sobre el tráfico de drogas? Mi país es mucho más que eso. Me siento realmente conmovida por todo lo que ha estado sucediendo con Black Lives Matter y orgullosa de los jóvenes de hoy: esa es una de las ventajas de la tecnología. La gente realmente puede hablar y ser escuchada", reflexionó.

En otro tema, en la referida publicación que salió a la luz este martes 6 de octubre, consideró que actualmente hay mucha música sexista.

"El arte puede favorecer la creación de contenido sensual, pero la sociedad actual está muy sexualizada. Todo es tan explícito. El subtexto es lo que es interesante: las líneas entre las que puedes leer, el misterio, las cosas que puedes dejar a la imaginación. Ahí es donde ocurre la verdadera poesía. Esa pieza falta ahora mismo. Puedes verlo en la letra de las canciones: son un poco menos poéticas y más directas, concretas y concisas", sostuvo Shakira a Cosmopolitan.

¿Te unes al estilo de vida saludable de Shakira?