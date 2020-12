La estudiante de medicina que hizo un homenaje a Selena en DGT

La cantante Selena murió hace 25 años, sin embargo, sigue inspirando a generaciones de diferentes edades. La joven Lía Bautista es una de ellas.

Con su hermosa voz, la futura médica audicionó en Dominicana’s Got Talent con una de las canciones más emblemáticas de la cantante de origen mexicano llevándose comentarios favorables por parte de los jueces y el pase a la siguiente ronda del programa.

En entrevista para Diario Libre tras su show, la dama narró su experiencia en el show.

“No pensé que me lo iban a dar, pero al final me lo dieron”, reseñó la joven.

Medicina y canto

Sobre estas aficiones la estudiante de medicina aseguró que no combina estas áreas. “En realidad yo no las combino, yo trato de separarlas lo más posible, porque la música para mí sirve para soltar el estrés y ya de por sí la medicina me produce mucho estrés. Yo trato cuando me siento estresada ponerme a cantar”, afirmó.

De ganar donaría el dinero para aportar a las personas con discapacidad auditiva y verbal con quienes viene trabajando desde hace un tiempo.

“Yo siempre voy al Instituto de sordomudo y en verdad me encanta esa comunidad”, enfatizó.

“En el país hay mucha gente con discapacidad y no hay empatía con las personas que tanto lo necesitan”, concluyó.