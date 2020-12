$!La famosa cantante que de forma repentina quedó sorda y sin poder caminar bien

La cantante Jesse J tuvo que pasar su nochebuena en la clínica afectada por una extraña enfermedad que le quitó la audición y la movilidad de sus piernas.

La talentosa artista informó que tuvo que irse de urgencias pues sintió dificultad para cantar, escuchar e incluso caminar en línea recta por lo que intuyó que su a su oído le estaba pasando algo grave.

No le faltaba razón. Los médicos después de examinarla le diagnosticaron síndrome de Ménière, una rara enfermedad incurable que causa severos mareos, un pitido en el oído llamado tinnitus, pérdida intermitente de la audición, una sensación de presión o dolor en el oído y, en sus etapas más avanzadas, sordera.

“Me desperté y sentí que estaba completamente sordo del oído derecho, no podía caminar en línea recta. Básicamente me dijeron que tenía el síndrome de Ménière. Sé que mucha gente lo padece y, de hecho, muchas personas se acercaron a mí y me dieron buenos consejos, así que me quedé en silencio. Ahora es la primera vez que puedo cantar y soportarlo. Extraño mucho cantar y estar cerca de alguien”, dijo la cantante de 32 años.

Sin embargo, la vocalista afirmó que mantiene la esperanza de retomar su carrera: “Podría ser mucho peor, es lo que es. Estoy muy agradecida por mi salud. Simplemente me desconcertó. La víspera de Navidad estaba en el hospital del oído y decía: ‘¿Qué está pasando?’ Pero me alegro de haber ido temprano, descubrieron lo que era muy rápido y me recetaron el medicamento correcto, así que me siento mucho mejor hoy”.