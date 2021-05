$!La famosa cantante y actriz Demi Lovato se revela como del género no binario

¿Qué significa pertenecer al género no binario?

La expresión género no binario, se aplica a las personas e identidades que se encuentran fuera del binario de género, es decir, que no se autoperciben como hombre ni como mujer y que pueden identificarse con un tercer género o ninguno.​ No debe confundirse con el término queer, que designa a cualquier tipo de minoría sexual que entre bajo los parámetros de las identidades LGBT