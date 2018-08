La fórmula Turizo se afianza en la música urbana

SANTO DOMINGO. Manuel y Julian Turizo fueron los invitados del más reciente Streaming Libre, momento en el cual pudieron contestar las pregunta de los lectores de DL en las redes sociales y hablar sobre su incipiente carrera.

Estos hermanos, de tan solo 18 y 21 años, están decididos a defender su propuesta musical, que si bien es cierto es urbana, se distingue por sus buenas letras, ritmo pegadizo y canciones dedicadas al amor y a la mujer, sin cosificarla.

“Queremos decir cosas bonitas, hablar de sentimientos sinceros, como de cuando un hombre está verdaderamente enamorado de una mujer, pero decírselo con un ritmo chévere, uno bailable, que los haga sentir bien, pero que también dé ganas de bailar. Eso es lo que nosotros estamos promoviendo”, afirma Julian.

Su música muestra la química perfecta que hay entre ellos. A la pregunta sobre qué significa tener esta carrera en conjunto, mostraron su felicidad, pues a pesar de no ser un dúo propiamente dicho, en la vida, en tarima y en los estudios de grabación se acompañan y se nutren mutuamente. Julian, en su rol de hermano mayor se emociona al describir a Manuel. “Es una bendición poder contar el uno con el otro. Haber decidido hacer esta carrera juntos, pienso que es una de nuestras mejores decisiones. Manuel es como un caballo desbocado, que va a mil y hay que agarrarlo”.

Mientras que Manuel afirma que siguen la enseñanza que les dieron desde niños que es que se deben cuidar y acompañar. “Nos apoyamos y nos criticamos con amor. Julián es mi ancla, el que me mantiene centrado”, confiesa.

La línea que promocionan se aparta mucho del trap, rama de la música urbana en la que muchos artistas del reguetón están incursionando ante su popularidad. Sin embargo, ellos han decidido seguir su propio camino. “Creo que hay música para todo tipo de público. El trap pertenece a la música urbana y nació en la calle, o sea que tiene un vocabulario brusco, y aunque hay algunas canciones de trap que me gustan, no es el género que más disfruto. Pensamos que tenemos formas de decir las cosas un poco más bonitas. Buscamos compartir un mensaje positivo, y como compositores, no nos gusta ser tan explícitos, creemos que hay una forma más interesante de decir las cosas. Creo que a nuestro público le gusta nuestro estilo y es lo que anda buscando”.