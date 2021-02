La frustrante lucha de Natti Natasha por convertirse en madre: “No se va a poder”

“Hablé con mi pareja Rafael [y le dije]: ‘Los años siguen pasando, sé que el trabajo es muy importante... pero en este momento el reloj [biológico] no para’”, recuerda la cantante, quien tras sufrir de quistes en la matriz en el 2007 se sometió a una cirugía en la que tuvieron que extirparle una trompa de Falopio. “Cuando me hacen [el] examen [el doctor] me dijo: “Por más que trates de [embarazarte] de forma natural [no se va a poder]”, dice Natasha. “Así que me dijo que el [siguiente] paso era hacer el tratamiento de inseminación in vitro”.

“Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes hoy”, expresó la intérprete de éxitos como “Sin pijama” y “Criminal” con una gran sonrisa.

“Hoy celebramos por partido doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras”, dijo la cantante dominicana al recibir el premio a la canción tropical del año por su colaboración con Romeo Santos “La mejor versión de mí”.

Sin pensarlo dos veces, la caribeña inició el proceso. “Me ponía de tres a cuatro inyecciones [de hormonas] cada noche. Recuerdo que para la semana había subido casi 18 libras, no podía ni doblar los brazos”, revela. “Las hormonas te ponen loca; no sabes si reír, llorar. Pero no me importaba. Estaba feliz porque lo estaba haciendo”.

Su felicidad se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos cuando el tratamiento no funcionó y, con resultados en mano, su doctor pronunció esta frase: “Tú no puedes tener hijos”. “Me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie”, confiesa ella. “Me sentí como un fracaso total como mujer”.

Un día fuimos a hacer Jetski. Empecé a sentir un dolor en la espalda. Me quedé calladita porque no quería dañarle el fin de semana a nadie. Me tomé un Tylenol”, explica Natasha, quien eventualmente acudió al doctor para que la revisara. “La mañana siguiente, a [Raphy] le hace una llamada el doctor directamente. Se me para a un lado con el celular, abre los ojos y me dice: ‘Tú estás embarazada’”.

Tras el notición, Pina, le dio un anillo de compromiso en diciembre durante el cumpleaños de su amada para celebrar su amor y la llegada de su próximo bebé. “Estamos súper felices. Voy a ser mamá. Nunca he estado de tan buen humor en mi vida”, confiesa

Una etapa que define como la mejor de su vida, con el mejor regalo que Dios le pudo dar, su hijo, luego que varios médicos le aseguraran que no podía quedar en cinta. ¡Felicidades!