$!La grave denuncia que hizo la imitadora de Jennifer López en contra de Tik Tok

De acuerdo a People en español, la bailarina denunció que la red social considera que está confundiendo a la gente al hacerse pasar por la intérprete de “On the floor”.

Peña advierte que “jamás digo que soy J.Lo; he tenido muchísima gente que me dicen ‘J.Lo, J.Lo una foto’; ‘J.Lo te amo’ y yo digo ‘no soy J.Lo, soy su imitadora, soy la doble”.

“Lo que me está diciendo Tik Tok es que estoy posando como otra persona u organización de una manera confusa [en este caso JLo] y que ellos no permiten eso”, relató. “Para mí es una discriminación que me digan que estoy posando de una manera confusa siendo yo, con una cuenta verificada”.

“Hay muchísimos imitadores en este mundo. Es nuestro trabajo”, mencionó. “No nos tienen que eliminar o discriminar o borrar nuestras cuentas de redes sociales porque alguien quiso hacer un reportaje y decir ‘Connie me confundió demasiado bórrenla’”.