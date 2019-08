$!La historia de la mítica foto de los Beatle en Abbey Road

Hace 50 años, el 8 de Agosto de 1969, el grupo más famoso del mundo salió de los estudios de grabación EMI en Londres para caminar en fila sobre las rayas blancas y negras del paso de cebra de Abbey Road.

El fotógrafo Iain Macmillan se equilibraba en una escalera y un agente de policía paraba el tráfico mientras los Beatles cruzaron de un lado al otro hasta tres veces, liderados por John Lennon seguido de Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison.

Solo se tomaron seis fotos, siendo la quinta la seleccionada para la portada del penúltimo álbum Abbey Road, cuyo nombre hace referencia a la calle en la que se encuentran los estudios.

Su estreno fue el 26 de septiembre de 1969 pero Abbey Road no fue el álbum final de los Beatles ya que Let It Be se estrenaría más tarde en 1970. No obstante, fue la última en la que John, Paul, George y Ringo grabaron juntos por última vez como un grupo.

Millones de discos de Abbey Road salieron de las plantas de producción en todo el mundo. El álbum fue otro éxito para los Beatles, ya que mantuvo el primer puesto en las listas del Reino Unido durante 17 semanas y en la lista Billboard de E.E.U.U durante 11 semanas.

Desde el estreno de Abbey Road, el paso de cebra de dicha calle ha sido uno de los lugares más celebrados y fotografiados del mundo, protegido como hito histórico y visitado por miles de fans de los Beatles cada año.

Dado al éxito del álbum de los Beatles, EMI Recording Studios fueron renombrados como los Abbey Road Studios. El estudio pertenece y es operado por Universal Music Group y es el más famoso del mundo además de ser un icono global de la música.

Los Beatles celebrarán el aniversario de Abbey Road con unos packs que serán estrenados por Apple Corps Ltd./Capitol/UMe., a nivel mundial el 27 de septiembre.

“El trayecto de grabación de los Beatles atravesó muchos cruces, curvas de aprendizaje y experiencias emocionantes. “Y aquí estábamos - aun admirando la magia de todo el proceso” recuerda McCartney en su prólogo para los packs de la edición de aniversario de Abbey Road.

Un poco más

El 8 de agosto de 1969, los Beatles se encontraban en los estudios de EMI, ubicados en la calle Abbey Road, trabajando en lo que se convertiría en su verdadero último disco de estudio (aunque oficialmente el último en aparecer fue Let It Be, que había sido grabado un año antes). Originalmente se tenía pensado tomar la foto de la portada en un lugar abierto pero al final se decidió que lo mejor sería hacer algo rápido y cerca de donde se encontraban, así que, basándose en un boceto hecho por Paul McCartney, la mejor opción sería cruzar la calle (“alejándose” simbólicamente del estudio en donde prácticamente forjaron toda su carrera, digamos que es una “despedida gráfica”).