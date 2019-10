La historia de redención de Pablo Cavallo: el rockero que superó las adicciones gracias a la música y a la fe

“Mi casa fue un poquito disfuncional, el refugio que encontré fue la música. Me hice artista en la carrera, en la calle. Viviendo el día a día, pasando lucha y hambre. Yo viví en techos, en bombas de gasolina, cantando por comida, tocando por comida. Hasta que yo no me perdí, bien perdido, yo no pude encontrar quién yo soy. Yo una vez intenté dejar la música, pero la música no me dejó a mí”, confesó el artista.

Eso habló de su gran fuerza de voluntad y sus ganas de lograr lo que se proponía. “El que no lucha por sus sueños termina muerto por dentro, los sueños se pueden cumplir, pero hay que tener mucha disciplina, dedicación y confiar en un poder superior, llámele como le llame, yo le digo Dios que es el que nos dio el talento y para algo no los dio. Además de confiar en tu talento”, aconsejó.

“Yo comencé en la música por un error, por una equivocación de una banda que tenía un vocalista, pero él faltó y yo era fanático de esa banda y les pedía a los integrantes que, sino estaba el cantante, yo podía hacerlo, porque me sabía todas sus canciones. Después que agarré ese micrófono, el que era vocalista pasó a ser baterista y a mí me dejaron como el cantante principal”, recordó con una sonrisa.

“Ahí tuve un poco de fama y pude llenar con la música el vacío que había dejado lo familiar, pero cuando le confesé a mi abuela que quería ser metal, mi abuela me dijo que no y que si lo hacía que me fuera de la casa. Ahí tuve la oportunidad de salir de ese espacio. Sin embargo, fue una puerta de entrada a muchas cosas que no pude discernir por lo joven que era”, admitió.

“En ese momento quería ser rock star. Dejé todo, la casa y los estudios, dormía en un parqueo en una gasolinera, de una bomba, hasta que un amigo me permitió vivir con él. No fue fácil, pero el factor que me tenía con esa rebeldía fue la droga. Toso por el dolor que sentía, y la única cura que veía la encontré en la droga, algo que me estaba matando”, admitió.

¿Cómo salió de ese abismo?

“Yo estuve cerca de la muerte muchas veces. Estaba atrapado. Le tenía odio a Dios. A los 20 años mi novia salió embarazada, la relación concluyó porque tenía un vacío espiritual muy grande, que llenaba con todo lo que podía, pero perdí el control y eso hizo que la que era mi esposa no pudiera aguantar mi estilo de vida”, señaló.

“Yo no abrí los ojos. Dios lo hizo por mí, después de muchas recaídas aceptó a Dios a su corazón y le entregó su vida. “Ese día sentí como Dios obró en mi vida; desde ese momento no he vuelto a consumir nada”, declaró.

Tras vivir esa situación, pudo retomar su carrera, su familia y sus ganas de salir adelante.