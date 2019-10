La historia del cantante que con su peculiar voz le arrebató el botón de oro a Charytín

“Desde chiquitico siempre me ha gustado cantar y ponerme frente al espejo con un desodorante. No recibí una formación artística hasta después de los 18 años que tuve mi oportunidad en un escenario profesional y yo digo que esa fue mi primera escuela que fue con el musical Hairspray de Nuryn.

Una carrera de constancia

Ser artista conlleva muchos sacrificios, pero así mismo si se tiene perseverancia, se ven los frutos. Esto lo tiene claro Alejandro. “Como todo artista que tiene que descubrirse y atravesar por muchos procesos, yo también los atravesé, lo que siempre tuve claro es que yo quería estar en el arte. Era algo iinnegociable para mí y me trajo quizás conflictos, pero yo siempre estuve claro con lo que quería hacer, que quería formarme y ser bueno. No me interesaba tanto quizás la popularidad, aunque eso es parte de, pues quizás es un plus, sino ser bueno y tratar de dar lo mejor siempre”, enfatizó.

Sobre el golden buzzer señaló que fue un honor haberlo recibido de Charytín en esta ronda de corte de jueces, a quien considera una de las grandes divas dominicanas.