$!La huella dominicana en el Latin Grammy

Reacciones

Juan Luis Guerra agradeció en su Instagram las nominaciones que ha recibido por su disco “Privé”, así como por los demás trabajos que han sido ponderados por la Academia Latina de la Grabación.

“¡Gracias al @latingrammys por estas nominaciones que recibimos con alegría! ¡Felicidades a todos los nominados!”, escribió.

Covi Quintana no daba crédito a la noticia, hasta que le fue confirmada.

“¡No tengo palabras! Desde hace años soñé con este momento y no me creo que llegó. Estar nominada en la categoría ‘Mejor Álbum Cantautor’, cuando lo que más disfruto es escribir canciones, es un verdadero honor”, manifestó la cantautora en sus redes.

Manny Cruz se mantiene firme en su propósito de consolidar su carrera más allá del territorio dominicano. Así lo confirma esta nueva nominación al Latin Grammy por “Love dance merengue”, la cual celebra.

“Extremadamente contento!! Este álbum para mí es muy especial y le agradezco de todo corazón a cada músico y productor por formar parte y aportar su gran talento. El merengue seguirá vivo por siempre”.

Fernando Villalona festeja no solo su nominación, sino la de sus compañeros.

“Más que agradecido por el respaldo que me han brindado durante toda mi carrera, me encuentro en NY y cuando recibí esta noticia me puse muy contento, felicidades también a mis colegas nominados. Que viva el merengue, que viva el pais”, expresó Villalona, quien fue nominado por su disco “Insensatez”.

El legendario bachatero Luis Segura reaccionó con júbilo en Instagram. “La gloria es de Dios! Wao, qué emoción siento al saber que la entrega de nuestro último álbum, ‘El Papá de la Bachata, su legado’, ha sido nominado a los @latingrammys. Gracias a los 40 artistas que me han acompañado en este Legado y a cada uno de los que han sido parte de este proyecto, que lo han hecho con el corazón y el alma, también a los medios de comunicación que han respaldado mi trayectoria a lo largo de estos 57 años. A mis 82 años de vida y bendiciones de Dios, recibo esta gran noticia”, reseñó.

El álbum “Es merengue” de Sergio Vargas y “Bachata Queen” de Alexandra compiten en la referida categoría por el gramófono. Rita Indiana fue nominada como “Mejor artista nuevo”.