La identidad musical dominicana se reinventa en un movimiento alternativo

Músicos diferentes

¿Por qué son alternativos?

Futuro del movimiento

Sin embargo, ¿cómo pueden impactar en el mercado popular si no suenan en la radio? La promotora Ceci Moltoni respondió: “Últimamente está apareciendo un interés de algunos medios de comunicación por fortalecer la educación musical y estas ricas identidades, además de ofrecer esta música a las audiencias. Hay que seguir en esa vía porque la promoción de estas riquezas no pueden hacerla los artistas solos”.

Primer oído musical

Los músicos tienen experiencias diferentes de su primera apreciación musical criolla pero la mayoría destacó que el maestro Luis Días trajo otros colores a la música y fue un revolucionario. “Yo escuchaba a Pink Floyd y cuando me pusieron a Luis Días en el 1998 yo no lo podía creer, no sabía que aquí se hacia esa música. A partir de ahí empecé a indagar en lo nuestro. Luego me gustaba la bachata, especialmente de Raulín Rodríguez con Medicina de amor, seguí en lo típico con Tatico Henríquez...”, dijo Fernando Soriano.

Otros vienen del rock, del jazz y el son, pero Cristabel, de la banda Mula, siendo una niña escuchó a Las Chicas del Can. Ver mujeres cantando y tocando instrumentos le abrió el mundo. Es por eso que insisten en que hay una herencia que está en todos nosotros.