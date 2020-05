$!La impactante foto de Madonna a sus 61 años que causó desde admiración a rechazo

La legendaria cantante nortemericana Madonna subió la temperatura con una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece semidesnuda a sus casi 62 años.

Pese a que tiene un físico tonificado como pocas y es una prueba de que “La reina del pop” es una mujer activa y batalla con el envejecimiento, más que admiración por verse como una mujer de las cuatro décadas causó disgusto por su imagen tan provocadora, siendo calificada como ‘ofensiva’ para muchos seguidores.

Como si se adelantara a las críticas la estrella escribió en el post: “Así mi actual situación de vestuario..................y para los que se ofenden de cualquier manera por esta foto, sólo quiero decirles que me acabo de graduar con éxito de la Universidad de Me Importa un cara.... ¡Gracias por venir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!”.

En la controversial imagen capturada por el fotógrafo Steven Klein se observa a Madonna con su característica melena rubia, sosteniendo una prenda en la mano y con un bolso negro al costado cuenta con 958 mil likes y más de 28 mil comentarios.

No obstante, muchas famosas salieron en defensa de la Reina del Pop. Una de las primeras fue Katy Perry al comentar: “¡Oh Dios mío! ¡Yo también me acabo de inscribir en esa universidad!”.

En tanto que la polémica Courtney Love, cantante de Hole y ex esposa de Kurt Cobain de Nirvana, escribió: “Chica, yo les dije que te dieran ese diploma hace años (Sensual como la ching...)”.

Pero no faltaron los comentarios que la cuestionaron. “La abuela Madonna todavía no ha recibido suficiente atención...”, “Ropa interior que no combina: deberías sentirse avergonzada de ti misma, a tu edad”, “No me siento ofendido Es sólo que pareces un hombre vestido de mujer” y “De alguna manera, es triste ver cuando una exestrella no reconoce cuando es la hora de retirarse del público”, fueron parte de los comentarios de los usuarios.

Alaba la desnudez

Con 15.1 millones de seguidores en Instagram, fue una de las artistas que se quejó contra las censuras en esta red social y con la referida imagen ha pretendido desafiarlas. La instantánea no ha sido eliminada de la plataforma social.

Desde su incursión en la música Madonna ha sido polémica. No se pueden olvidar sus éxitos ‘Like a Virgin’ y ‘Like a Prayer’, los inicios del mito de Madonna cuyas letras combinaban lo sacro y lo profano, pero lo más provocador ha sido Erotica, acompañado de un libro titulado Sex y precedido por un documental (un año antes) denominado Madonna: Truth or Dare, que en España se denominó En la cama con Madonna, con canciones y videos subidos de tono para la época de los 90.

Otro de los momentos controversiales fue el beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards 2003 que tomó las portadas de la prensa mundial.

La artista nació el 16 de agosto de 1958 y pronto cumplirá 62 años.