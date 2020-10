$!La India celebrará la vida de Celia Cruz en un concierto virtual

La India regresa en concierto con su primera presentación virtual en honor a la legendaria Celia Cruz. India and Friends: Homenaje a la reina Celia Cruz será el sábado, 24 de octubre a las 8:00 de la noche a través de la aplicación La Música y www.lamusica.com.

La princesa de la salsa, nombre que le atribuyera la propia Celia Cruz, compartirá un puñado de los éxitos de la inolvidable estrella de la música para celebrar su legado y los 95 años de su natalicio.

El concierto India and Friends: Homenaje a la reina Celia Cruz será transmitido desde el Centro de Bellas Artes de San Juan, una de las salas de conciertos de mayor prestigio en Puerto Rico. La preventa para acceder al concierto virtual ya está disponible a un costo de $8.00 a través de www.lamusica.com.

“Personalmente es un privilegio poder brindarle un homenaje a mi madrina, la reina de la salsa, la guarachera del mundo, la gran Celia Cruz. Durante muchos años los fanáticos de mi madrina me han preguntado el por qué yo no le rindo un homenaje; he estado viajando y cantando por todos los escenarios y nunca lo había podido lograr. Ahora más que nunca nace en mi corazón y alma honrarla eternamente y agradecerle todo el apoyo que me brindó ese ángel que nos contagió con su dulzura y azúcar. Humildemente le cantaré desde mi isla, la Isla del Encanto, Puerto Rico; y desde Bellas Artes junto a mis amigos, así como los mejores músicos del planeta tierra celebraremos su herencia musical que vivirá para siempre. Sé que mi madrina y su cabecita de algodón me estarán viendo y apoyando como siempre. Espero que el 24 de octubre disfruten de mi homenaje a nuestra reina, mi madrina Celia Cruz, reina eterna de la salsa. ¡Azúcar!”, compartió La India.

Para información y acceso al concierto virtual India and Friends: Homenaje a la reina Celia Cruz, producido por MEG Events y La Música, accede www.lamusica.com.