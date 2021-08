$!La inesperada confesión de Alá Jazá tras controversia por la muerte de Johnny Ventura

Luego que fue lapidado en redes sociales por sus polémicas declaraciones durante un envivo a las pocas horas de la muerte de Johnny Ventura, el merenguero Alá Jazá aseguró que ha conversado en tres ocasiones con el “potro” Jandy Ventura, hijo del “Caballo Mayor”, y que podrían grabar juntos un homenaje al fallecido artista.

“Yo he hablado con Jandy varias veces, y estamos bien. Eso de que me tumbaron actividades, no fue así Coco, nosotros (equipo) por respeto a Johnny decidimos respetar su nueve días, y todas sus cosas porque el merengue está de luto; entonces no se veía bien que Alá Jazá valle y toque a pesar de lo que pasó”, dijo el multi instrumentista.