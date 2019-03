La Insuperable: “Las letras no tienen que cambiar”

Las letras

Pese a su éxito, a la artista, al igual que sus homólogos masculinos, le han prohibido algunos temas por su fuerte contenido. Al cuestionársele sobre esto, afirma que no cree que las letras le impidan al género crecer. “Pienso que las letras no tienen que cambiar porque hay para todos los gustos. En cuanto a mi repertorio tratamos siempre de tener varias opciones, para el que no le guste una letra fuerte, pueda disfrutar de otra más sencilla”.

La reina

Diversidad

Con el tema “Sola”, la vimos muy cómoda en el merengue, junto a Miriam Cruz, experiencia positiva que busca repetir. “Me encantó. Siempre he dicho que llevo una merenguera dentro, porque me gusta mucho. Me sentí en mis aguas, y más de la mano de nuestra diva Miriam Cruz, fue un placer trabajar con ella. Por eso, no descarto incursionar en el merengue en solitario, pero si tengo otra propuesta de otro merenguero yo encantada de participar”.

Su apuesta por otros ritmos no se detiene en el merengue. “Viene una bachata por ahí. Estoy muy contenta porque recibí la propuesta de uno de mis bachateros preferidos y creo que voy hacer el remix de uno de sus éxitos de hace muchos años atrás. Eso me tiene muy emocionada. Ya más adelante sabrán más”.