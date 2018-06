La lluvia no paró la fiesta de Luis Fonsi

LA ROMANA. Dicen que “la lluvia no para la fiesta” pero por poco esa frase no se cumple en el anfiteatro Altos de Chavón en La Romana, donde los fanáticos del astro boricua Luis Fonsi fueron los protagonistas de un aguacero que no cedía.

A las 8:30 p.m. abrió formalmente el joven dominicano Tommy Alba en el concierto Love+Dance World Tour de Fonsi, en una apuesta pop-reguetón juvenil cargada de colores. El público, que no llenó el aforo de las piedras, recibió a Alba con buena vibra. El artista, que tiene una onda de baile y un estilo muy a los boyband latinos, cantó tres temas movidos, entre ellos “Bajo el mismo cielo”.

“Gracias Chavón. Hace un año estaba sentado allí como ustedes y hoy estoy abriéndole al maestro Luis Fonsi. No me cabe la emoción”, expresó.

Luego de la propuesta musical, la lluvia volvió al asecho y esta vez se extendió hasta pasadas las 10:00 de la noche, en un momento en que los asistentes pedían que el artista viniera mojarse junto a ellos.