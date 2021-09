$!La Materialista no se retirará de la plataforma OnlyFans tras “filtración” de videos íntimos

La Materialista fue entrevistada la tarde de este sábado en el programa “Vale por Tres” que se difunde por Telesistema. Allí no pudo aguantar las lágrimas y reveló que “no había dormido nada”, luego de que las imágenes íntimas que ofertó a los suscriptores, en la plataforma OnlyFans se “filtraron” en las redes sociales.

“Yo no he dormido nada todos estos días, bueno desde ayer (viernes) que fue que me enteré, quiero aprovechar para pedirle disculpas a todos mis fans y a la gente que se sintió ofendida”, comentó la cantante cuyo verdadero nombre es Yameiry Infante.

Allí expresó además que estaba consciente de quien era y que seguirán respetando su carrera como lo ha hecho en los doce años que lleva la música.

Las reacciones a favor y en contra no le han dado tregua a la artista. Mientras unos se burlaban, tildándola de ser poco honesta, inundaron las redes sociales con memes, otros defendieron su derecho a explotar sus atributos femeninos.

Seguirá en OnlyFans

Cuando muchos pensaron que cerraría la cuenta que abrió recientemente en la referida plataforma, subió un post en su perfil de OnlyFans en el que anunció que continuará compartiendo contenido.

“Hola mis Only Lovers, se que la mayoría están preocupados porque piensan que voy a cerrar la página, pero no lo haré. Aunque no les niego me pasó por la mente, pero he recibido mucho apoyo de gente que me ama y respeta. A ustedes gracias también por lo lindos que son conmigo, los estoy adorando cada momento que pasa más, así que me tendrán aquí para ustedes igual de sexys”, comentó la cantante urbana quien había dicho que le gusta caminar en el filo de la navaja, cuando anunció la apertura de su OnlyFans.

De la plataforma

OnlyFans es un servicio de suscripción de contenido con sede en Londres. Los creadores de contenido pueden obtener ingresos a partir de los usuarios suscritos a su perfil, denominados “fans”.​ Permite a los creadores recibir fondos directamente de sus fans con una suscripción mensual, pago único o pago por visión de un contenido para adulto. El servicio es popular entre trabajadores sexuales, pero también hospeda creadores de contenidos de otros géneros​ como chefs, expertos en fitness, músicos, terapeutas y otros creadores. Expertos han catalogado al servicio como un mecanismo que facilita la prostitución virtual.

Recientemente los ejecutivos de OnlyFans anunciaron que prohibirían el contenido sexualmente explícito a partir de octubre. Días después dejaron sin efecto el anuncio.