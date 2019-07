La música típica tiene a su relevo en escuela de Bayona

Luego de concluir el programa con el que fueron favorecidos no han tenido soporte alguno, sin embargo, eso no les ha quitado el deseo de seguir enseñando.

Hace quince años comenzó a operar la “Escuela de Música Típica Ramón Martínez” en la comunidad de Bayona. Jóvenes y adultos acudieron a ella en procura de la enseñanza. Los pequeños no pagan, pero los adultos sí, porque esos recursos económicos sirven para pagarles a los profesores que capacitan a los pequeños que proceden de familias de recursos limitados. La joven cantante y ejecutante del acordeón, Yakaira Martínez, conocida como La Doncella del Acordeón, lleva junto a su padre Ramón Martínez, las riendas de la escuela que tiene como centro de operaciones un solar que ocupan de manera temporal.

Fefita La Grande

Expresó que es una gran admiradora de Fefita La Grande, a quien definió como una gran artista. “Gracias a ella estoy en la música típica, porque me gusta ver a las mujeres tocando y cantando. Me gustaría hacer un dúo con Fefita, con El Prodigio o Yovanny Polanco”.

Sus primeros pasos

Hija de músico, Yokaira comenzó a tocar el acordeón cuando tenía 13 años y desde ese momento no se ha apartado de este. “En poco tiempo formamos nuestra agrupación que se llama ‘La Doncella del Acordeón’. Mi inquietud por la permanencia de nuestra música típica me llevó a escribir nuevos merengues. Ya he grabado algunas producciones, de las que la más reciente es ‘La cama vacía’ que promuevo actualmente”, destacó.

Su talento la llevó a representar al país en Francia, Canadá, México y Estados Unidos. “Esa fue una experiencia inolvidable porque cuando puse un pie en Europa, por ejemplo, noté que la música típica no solo les gusta a los dominicanos. Fui a Francia y allí les encantó lo que hice. Luego de eso se replicó en Canadá y México porque nuestro ‘perico ripiao’ mueve a todo el que lo escucha”.