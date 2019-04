La música une a los Varet

SD. “De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Me olvidé que todos se queda y al final la vida pasa”, así repite el pegajoso estribillo del tema “Na’ me llevo”, que marca el inicio del proyecto The Var3t Hermanos, grupo que une a Vakeró con sus hermanos Frankie y Kunin.

Los Varet visitaron la redacción de Diario Libre y confesaron que esta unión se ha dado de forma orgánica y que no se trata de algo efímero, pues adelantaron que ya se encuentran grabando el segundo vídeo de The Var3t Hermanos, un tema que será dedicado a San Pedro de Macorís, con el que buscan agradecer todo el apoyo que les han brindado.

Es reconfortante ver a Vakeró tan cómodo entre sus hermanos. El artista confirmó que no existe un líder en esta propuesta y que cada uno está haciendo importantes aportes.

Tres personalidades

Frankie es el segundo de los hermanos y el último en incursionar en la música. Es el autor del tema “Na’ me llevo” y confiesa que entró en la música por accidente, cuando Kunin se va del país y le proponen ser la segunda voz de Vakeró en su proyecto en solitario. “La canción vino como una inspiración divina, conocí a Dios porque apenas tengo seis meses componiendo. Esa canción nació porque veía a unos muchachos que trabajan en un taller que siempre estaban sucios, nunca los había visto arreglados, y de ahí nace la canción, de la gente que solo vive trabajando. Luego le hago la invitación a Vakeró, me dijo que sí y ahí está el tema que ha gustado mucho”, afirma emocionado Frankie.

Mientras que el menor de los hermanos, el más travieso y gracioso según ellos, es Kunin. Él ya había trabajado con Vakeró como corista de su banda. “A mí siempre me gustó la música. Canté con mi hermano durante cuatro años, hicimos algunos temas juntos que fueron un éxito, luego me fui a vivir a Europa, ahí es que entra Frankie. Tuve mi proyecto independiente y trabajé por Europa, pero reconozco que no le puse tanta seriedad al proyecto, pero ahora no juntamos y de verdad ha sido muy aceptada la propuesta”, añade él con su estilo jovial.