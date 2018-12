La Noche de Nicky Jam y Afrojack

Afrojack

El DJ holandés Afrojack es una de las altas figuras del EDM (Electronic Dance Music o música electrónica de baile). Su lista de éxitos incluye “The Spark” (feat. Spree Wilson), “Take over control” “SummerThing” (feat. Mike Taylor), “Turn up the speakers”, entre otros hits que hacen vibrar a más de uno. En tarima, Afrojack se distingue por su alegría y energía, además de las famosas mezclas. El exponente estuvo en mayo en el país como parte de la cartelera de Barbarella 2018. En este momento se encuentra en la posición #5 a nivel mundial de DJs.