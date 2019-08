$!La petición de Shelow Shaq a Romeo tras afirmar que El Lápiz es el mejor

View this post on Instagram

Todo genero musical tiene exponentes talentosos artistas/musicos que agregan su granito de arena para que su género tenga crecimiento. Siempre hay uno de esos cantantes considerado el mejor. No hablo de números, premios, placas, ni propagandas mercadologicas. Hablo de ser el MEJOR por su capacidad en el arte, primordialmente por el don que nos da Dios. Aquí un #Tbt del Papa del Rap Dominicano @Lapizconciente ??