La poesía contestataria de José Daniel Rodríguez se impone en Dominicana’s Got Talent

Para él su arte está concebido para “provocar ideas”. “Yo lo defino como una redefinición de la cultura y la conciencia”, planteó.

Se considera un provocador del sistema

Al ser cuestionado sobre si se considera un provocador del sistema, el joven respondió de forma contundente.

“Sí, yo entiendo que sí. Yo creo mucho en cuestionar. Yo creo que no hay forma de uno mejorar si uno no tiene una persona que lo cuestione, que le emita críticas positivas. Por ejemplo en el sistema, los funcionarios públicos que deben servir al ciudadano, deben dejar de verse como reyes sino como personas que se deben al pueblo y tal sentido deben de someterse a las cuestiones del pueblo”, explicó.

No se ve en la política partidaria o al menos no lo tiene muy claro. “Yo no sé si me viera, por lo menos por ahora militando en un partido político, no me represento con ninguno de ellos, por tanto, hasta que no tengamos una oferta muchísimo más amplia de lo que son los partidos políticos no me veo”, estimó, pero no lo descarta del todo.

“Si en un futuro surge un partido político en el que yo me sienta identificado, sin dudas, me tocará servir a mi país”, concluyó.