“La puerta del cielo” junta a Manny Cruz y a Anthony Santos

“Esta colaboración es muy especial porque tiene un toque particular; porque no estoy lanzando un merengue, sino una bachata junto a uno de los grandes intérpretes de ese género como lo es Anthony Santos. La verdad que a pesar de que la grabamos hace un tiempo aún no me lo creo. Ha sido una maravillosa experiencia la que hemos tenido con ‘La puerta del cielo’, me da mucho placer anunciar esta colaboración y esperamos que a la gente le guste”, reveló en visita a Diario Libre.

Acercamiento

Manny Cruz reveló que contactó al equipo de trabajo de Anthony Santos, el cual lidera Lenin Ramírez, su representante, para enviarle la composición.

“En enero del pasado año yo tenía esta canción, la había escrito pensando en Anthony Santos y un día me motivé a contactar a su equipo para decirle que deseaba enviarle la canción, pero no solamente para que él la interpretara, sino mi deseo de grabarla con él. Así fue, Lenin Ramírez le envió la canción y a los quince minutos me llamó para decirme que le había encantado. Me indicó que quería grabarla conmigo... Aunque siempre confío en Dios cuando me involucro en cualquier cosa, esta no fue la excepción”.

A partir de ese momento todo fluyó. Entraron al estudio en febrero de 2020 y su lanzamiento estaba previsto para abril, sin embargo, la pandemia provocada por la COVID-19 derribó los planes. Pero ya no podía postergar más el lanzamiento de la canción, la cual incluirá en su próximo álbum de estudio.

“Estará en mi tercer álbum de estudio que saldrá en abril, pero si Anthony Santos quiere agregarla a algún álbum de él, no me opondría. Estoy trabajando en un disco en el que tratamos de mantener la calidad”, señaló.