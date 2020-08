$!La respuesta de Lápiz Conciente a la tiradera de Mozart la Para

La respuesta de el Lápiz Conciente llegó este miércoles 5 de agosto con la canción Tú No Ta', que de inmediato se convirtió en número uno tendencia en YouTube. En ella el nativo de Los Mina hace gala de su talento para el rap, que lo han llevado a tener el apodo del papá de ese género.

La 'arremetida’ de Mozart contra Lápiz, en cuyo rap no usó malas palabras haciendo gala de sus letras para todo público, ha recibido cientos de comentarios, muchos valorando que el cantante de “Levántate” haya vuelto a sus inicios, como cuando protagonizó una de las tiraderas históricas del rap local con Black Jonas Point.

El videoclip fue dirigido por Pedro Catrain, quien ha trabajado con el urbano en “El guasón”, “Karma”, entre otros audiovisuales.

En el caso de el Lápiz en su canción Tú no ta´ vuelve a hablar del tipo de música que hace Mozart, reiterando que es utilizada en cumpleaños y que los Soberano del pueblo que ha obtenido han sido porque ha hackeado la página. También habló de la supuesta falta de cultura de Mozart y que, a su juicio solo suena con líos de faldas.

El video del tema que en pocas horas superó el millón de visitas fue producido por MGP The Saw & Lint Twenty y dirigido por Crea Fama Inc. En el tema tampoco utiliza un lenguaje soez.