$!La Ross María, con nervios, pero confiada de su participación en Los Soberano

Nerviosa del reto que le espera, pero feliz por la oportunidad de estar en los Soberano, así se encuentra la cantante de música urbana La Ross María.

Y no es para menos. Por primera vez se cantará en la Alfombra Roja, y la popular cantante La Ross María, será una de las artistas que amenizará el evento.

“Me siento muy agradecida de estar por primera vez en estos premios con tanto artistas que he admirado tanto”, señaló La Ross María.

La joven de 17 años está preparando varias colaboraciones con artistas nacionales e internacionales.

Sobre la apertura de los Soberano a la música urbana dijo sentirse muy emocionada de representar el género en esta premiación, y más de ser mujer.

“Me siento muy contenta de representar el género y estar con artistas que siempre he admirado mucho”, confesó.

“Es un gran honor. Me siento nerviosa, pero confiada. El miedo no me va ha limitar”, señaló.

La Ross María es la intérprete de la música urbana más joven que llega a este Pre-Show de la gala que produce René Brea, siendo una de las sorpresas musicales más agradables de los últimos años, un talento que la ha llevado a colocarse en el gusto del público joven y llamar la atención de artistas establecidos, con quien ha podido grabar y presentar sus dotes vocales y aptitudes que la direccionan en buen camino.

Rosa Maria Pineda, La Ross María, inicia formalmente su carrera artística en el año 2020. Compositora e interprete amante de la buena música se abre paso inicialmente en el estilo de música urbana destacando por sus composiciones y timbre de voz peculiar que cautiva a sus oyentes.

Recientemente celebró su firma con Sony Music México, en sociedad con 829Music Mundial LCC, su sello discográfico.

Es una de las nuevas promesas musicales con una carrera en ascenso que ha hecho explotar a la escena urbana latina, gracias a su sinceridad, confianza y una sólida base de fans que la acompañan.

La Ross María se ha hecho popular con hits como “Mi regalo más bonito”, cuyo video oficial cuenta con más de 135 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en tendencia durante su estreno en 16 países. De igual manera, el tema entró en el top 200 de Spotify en 14 países y top 200 de Shazam en 9 países.