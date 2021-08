La Ross María, las claves de una artista revelación

La conocimos por su colaboración con Romeo Santos, pero ya era una artista muy popular entre los jóvenes, gracias a la exposición en las redes sociales y su calidad al momento de interpretar y componer. La Ross María ha llegado para quedarse, y como muestra está su galardón como artista revelación del año de los Soberano, su repercusión internacional o su firma con Sony Music México para la distribución de su música en playas extranjeras. Tiene 17 años y ya se perfila como una de las artistas locales más completas. Se le da bien el rap como la bachata y hasta la balada. Sus temas “Mi regalo más bonito”, “Tú vas a tener que explicarme” o el más reciente “50/50”, corroboran esta afirmación. “Ha sido un sueño cumplido. Mi carrera explotó de un momento a otro. Yo (comencé) apenas con 16 años. (Ahora tengo 17). Y tantas cosas que han pasado con tan poquito tiempo. Son cosas muy bonitas, sueños cumplidos me hacen sentir muy bien”, dijo con una sonrisa que nunca borró de su rostro durante la entrevista para Diario Libre que puede ver completa en video en nuestro portal web. Sin embargo, estos logros no han sido fortuitos, de hecho, ella reconoce que han sido “por el trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación y sacrificio que hacen ver todo el éxito que gracias al público tenemos ahora y que seguiremos teniendo”. Ella asegura que la conexión con el público se debe además de “una chispa” especial. “En ese tiempo me lo decían cuando estaba ‘matando’ en Tik Tok con ‘Mi regalo más bonito’”, aseguró. Y por algo más. “Algo que me distingue humildemente hablando es que yo escribo temas que le pasen a los jóvenes. Yo escribo cosas verídicas no ficticias. Hablo del amor y como tú te has enamorado y sufrido al menos un poquito también toco el desamor y el resultado es algo que conecta con ellos”.

Sobre acuerdo con Sony Music

El acuerdo con esta multinacional llegó a su vida para expandir su carrera a nivel musical y así lo reseñó durante la conversación. “Mi compañía es 829Music Mundial, entonces hubo un tiempo que estábamos haciendo acuerdos con Sony Music México que es una compañía con mucho reconocimiento a nivel mundial, y (mi equipo y yo) decidimos hacer lo correcto que fue hacer una sociedad entre ambas compañías, con la idea de seguir aumentando (el alcance) y llega a más público y seguir creciendo artísticamente”, reseñó aún más emocionada.

50/50, una canción con temática fuerte

Al hablar de su nuevo sencillo lo define como fuerte, pero que hace reflexionar. “50/50 es una fusión de bachata y trap. Ya mis seguidores me han escuchado cantar bachata junto al Chaval de la bachata, pero en trap aún no me han escuchado, y, (en esta canción) quisimos mezclar dos géneros tan distintos para ver qué cosa podía salir de una ‘bachatrap’. Es el primer riesgo que tomamos. El tema está centrado en la igualdad que debe existir entre la pareja, por eso el título”, augurándole mucho éxito porque “se van a identificar muchas personas”. Y así ha sido. En menos de una semana de su lanzamiento ya supera los 3 millones de visualizaciones.

Colaboraciones de ensueño

Ella lo tiene claro. En su radar hay artistas locales y uno que otro internacional. “Cuando yo me vea con Natti (Natasha) o con Yiyo Sarante, digo me puedo retirar de la música ya, porque son artistas que admiro mucho”. Pero no son los únicos, “internacional me gustaría trabajar con Evaluna y con Karol (G), pero que todo fluya”, comenta, adelantando que viene colaboración con Nino Freestyle. “El tiempo de Dios es perfecto y así como vino la de Romeo, puede pasar cualquier otra”, dijo segura. Aunque ama su carrera, reconoce que no es tan fácil dedicarse a la música como muchos piensan. “Lo más difícil ha sido adaptarme a un ritmo de trabajo que yo no conocía, levantarme a una hora que no estaba acostumbrada (antes sino me levantaba a las 2 PM sentía que no había dormido), al principio era cumplida)”, señaló, pero, ahora dice que es más disciplinada.

Consejo a los jóvenes

Llama a no cansarse si desean hacer un nombre en la música. “Yo vine a tener éxito en la música dos años después de haber salido, yo cogí lucha, aunque la gente no lo crea y seguí a pesar de enfoquen y luchen por sus sueños que no es imposible”, finalizó.

Impacto en redes sociales

El gran engagement que la dominicana tiene en redes sociales se ve reflejada en sus 2.2 millones de seguidores en IG y casi 5 millones en Tik Tok.