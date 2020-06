$!“La sombra”, el grito contra el racismo de René Pérez

René Pérez compartió este domingo en su Instagram los versos de un tema con el que recuerda la muerte de George Floyd, un acontecimiento que ha provocado protestas en Estados Unidos y en otras naciones en rechazo a la a la actuación salvaje por parte de miembros de la policía en esa nación.

“La sombra” no es un título reciente, sino que forma parte de la producción discográfica “Residente” que publicó en 2017.

“La sombra no se ve a primera vista. La sombra no necesita ser protagonista. La sombra te da lo que la luz no te revela. Lo que no tiene sombra parece que vuela. La sombra no se le suben los humos a la cabeza porque aunque sea gigante no pesa. La sombra sobresale sin ser luminosa. La sombra le da volumen a las cosas. La sombra te cuenta que la belleza es fea. La sombra es lo que la luz no quiere que veas