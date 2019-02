$!La versión original de “Con calma” de Daddy Yankee

Si el ritmo de “Con calma” te resulta un poco familiar, es porque quizás escuchaste la canción “Informer” de Snow, tema que tuvo su momento de máxima popularidad en el 1993. Convirtiéndola en la canción de reggae más popular de la época. Lo que hace especial esa canción es que el coro está cantado en un dialecto jamaiquino y Snow era un joven canadiense.

Snow dijo que se sorprendió cuando el astro puertorriqueño le pidió usar su popular canción porque lo conocía desde hacía tiempo por sus megaéxitos de reggaetón.

“Cuando la escuché se me llenaron de lágrimas los ojos. Me encantó, me encantó”, dijo Snow.

Desde su lanzamiento el 24 de enero, “Con calma” ha sumado más de 88 millones de vistas en YouTube y ha llevado a retos de baile por los que los fans publican sus propias coreografías.

De hecho el video de “Con calma”, en el que Yankee aparece con una enorme cabeza de animación, recuerda a los grupos de baile de los años 90, cuando “Informer” alcanzó el primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard, que incluye todo tipo de géneros, y permaneció por siete semanas consecutivas en 1993.

“No teníamos internet, así que no podía interactuar con mis fans, no podía ver a los fans bailando y haciendo todos estos videos”, dijo Snow sobre lo mucho que está disfrutando esta nueva vida para su canción más de un cuarto de siglo después.

El tema se ha convertido en el nuevo hit mundial de Daddy Yankee. Alemania, Italia, Canadá, Argentina, Suiza, Israel, Polonia, Austria y Estados Unidos, son algunos de los lugares donde el cantante puertorriqueño encabezó los charts. Además, la canción es número uno en plataformas como iTunes y Shazam, en más de diez países. En Japón, España y México, y otros 12 países, por ejemplo, el último single del reggaetonero se ubicó en el top 5.