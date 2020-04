$!Lady Gaga y Elton John, los rostros de conciertos benéficos para combatir el COVID-19

Elton John y Lady Gaga han puesto su talento e influencia en apoyo de una buena causa. El astro mundial británico Elton John fue el primero en encabezar un concierto benéfico el pasado mes de marzo en apoyo a diversas instituciones que luchan contra el coronavirus. El resultado: 8 millones de dólares recaudados con la ayuda de artistas de la talla de Billie Eilish, Mariah Carey y Alicia Keys.

Este sábado 18 de abril, Lady Gaga encabezará el concierto benéfico “Live Aid” del Coronavirus con un centenar de artistas que pretende emular el gran espectáculo de 1985.

El afamado músico británico dio el primer paso participando el 29 de marzo en el evento que se transmitió por Fox y las estaciones de radio de iHeartMedia. El dinero será destinado a Feeding America y First Responders Children’s Foundation.

Otros de los invitados de aquel recital virtual fueron Tim McGraw, H.E.R. y Sam Smith, quien cantó “How Do You Sleep” a capela, así como Billie Joe Armstrong de Green Day, Camila Cabello y su novio Shawn Mendes en la guitarra.

Así, Elton John y Lady Gaga encabezan la larga lista de estrellas solidarias que gracias a la música llevan entretenimiento y logran millones de dólares para la causa.

Estrellas invitadas

Más de un centenar de artistas internacionales, incluyendo a Paul McCartney, The Rolling Stones, Maluma, Jennifer López, Taylor Swift, Juanes, Luis Fonsi, el italiano Andrea Bocelli, Anitta, J Balvin, Billie Eilish y Lizzo, Alanis Morissette, Chris Martin, Celine Dion, entre otros actuarán desde sus casas en el macroevento solidario "Un Mundo: Juntos en Casa", convocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Lady Gaga, con más de ocho horas de música que se retransmitirán en todo el mundo por la crisis del coronavirus.

Cita la agencia Efe que la iniciativa recordará al histórico 'Live Aid' de 1985, que reunió ante una audiencia millonaria a Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna, entre otros, para luchar contra el hambre en África.

De aquí se desprende la mítica canción 'We Are The World' y en la que Freddie Mercury y su banda dieron la que para muchos es la mejor actuación de la historia del rock.

¿Dónde ver el “Live Aid” del Coronavirus?

El concierto de este sábado 18 es un maratón de seis horas de música en directo y podrá verse en la mayoría de plataformas sociales como Facebook, Twitter o YouTube iniciando desde las 12:00 del mediodía.

La cita culminará con un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales que se emitirá el sábado por la noche en las televisiones de EE.UU. a partir de las 8:00 p.m.

La cadena británica BBC confirmó que lo dará durante la mañana del domingo.

Una iniciativa mundial

El concierto es una labor en conjunto de la OMS, la organización benéfica Global Citizen y la superestrella Lady Gaga, embajadora de la iniciativa.

Detalla la agencia Efe que el objetivo es recaudar dinero para el Fondo de Respuesta a la COVID-19. No pretenden recabar donaciones en directo a través del público.

“Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Cuando estemos en directo, guarden sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfruten del espectáculo”, explicó Gaga al presentar la idea.

Por tanto, la ambición de este nuevo 'Live Aid' es unir a las personas confinadas a lo largo y ancho del planeta, ofrecer una distracción y dejar la responsabilidad de donar en manos de grandes empresas y líderes mundiales.

Los organizadores afirman que ya han reunido 35 millones de dólares.

Desde ahora hay quienes aseguran que se repetirá la historia del gran concierto de 1985. No obstante, sería difícil comparar pues no habrá multitud ni tampoco será posible revivir aquella actuación histórica de Queen en el Wembley Stadium.

A pesar de estas diferencias, este evento hará historia porque se realizará a propósito de la pandemia del coronavirus.

Algunas estrellas de cine como George Clooney, Leonardo DiCaprio y Matthew McConaughey, han donado a distintas causas para contrarrestar el COVID-19.

Y de la música, Rihanna y Jay-Z por solo mencionar algunos, han donado por separado un millón de dólares. Actúen en un concierto o no, estas estrellas se han desprendido de grandes sumas de dinero con el mismo fin.