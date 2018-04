Lala estrena hoy su canción “Mala”

SANTO DOMINGO. La música urbana es un territorio fértil para exposición del nuevo talento. La joven Lala Dietsch es una de las artistas que incursiona con pasos firmes en el género y hoy estrena en todas las plataformas digitales la canción Mala.

Esta es la cuarta canción que estrena y formará parte de su primer álbum que aspira a estrenar más adelante.

En visita a DL, adelantó que se ha desarrollado escuchando sonidos urbanos locales e internacionales y desde hace aproximadamente un año decidió emprender su viaje por lo urbano. “La música urbana está en mi diario vivir y no porque sea una tendencia. Nuestra propuesta la hicimos junto al productor musical Trueno, así como con la colaboración de Toxi Crow. Es un composición que apela al empoderamiento de las mujeres”, recordó.

Consciente de que en lo urbano se incentiva a la violencia, sexo o consumo de drogas, Lala no se montará en esa ola, porque entiende que la música siempre debe dejar un mensaje. “Siento que traigo algo nuevo a la música urbana, no cosas vulgares. Como artista me quiero mercadear sin incitar a cosas negativas, sin alejarme de la realidad, por eso le damos la importancia a las mujeres en el primer tema”, comentó.

En las próximas semanas estará realizando el videoclip de la canción y asumirá una agenda promocional que la llevará a distintos puntos del país y al extranjero.