$!Lápiz Conciente celebra los 98 años de su abuela Palín

El cantante urbano Lápiz Conciente conocido como el “Papá del rap” siempre ha mostrado el amor que le tiene a su abuela Palín. Sus videos compartiendo con la anciana con sobrada sabiduría se han vuelto virales en las redes sociales al punto de ser considerada “la madre de los lapicistas” y la “abuela del género urbano”.

Este lunes 22 de junio Paulina Rodríguez (Palín) cumplió sus 98 años de vida y con aparente buen estado de salud. Por supuesto, su nieto aventajado celebró su natalicio con la debida protección y le dedicó un emotivo mensaje, de que gracias a ella pudo transitar el “camino correcto” en la vida.

“La amo como a nadie en este mundo, es una persona muy valiosa para este mundo porque su llegada desencadenó muchos episodios importantes para muchas personas familiares y no familiares, siempre positiva y humilde me enseñó algo que aprendí muy tarde «las cosas importantes no se compran con dinero». Hoy le agradezco a Dios la dicha de aun tenerte con nosotros me alegra verte sonreír. Por poco me pierdo pero el respeto hacia ti y el temor de que murieras por un dolor de cabeza que yo te diera me mantuvo siempre con el fuego bajito GRACIAS Paulina Rodríguez de Jesus aka Palín”, fueron las palabras del intérprete de “Fuerza de mujer”.

Palín nació el 22 de junio de 1922 y según ha explicado en entrevistas Avelino Junior Figueroa Rodríguez, nombre de pila de El Lápiz, fue su abuela quien lo crió. Su madre, Bienvenida, murió cuando él tenía 21 años.

En una entrevista realizada por la periodista Marivell Contreras para la revista Global, el Lápiz habla sobre las enseñanzas de la abuela materna para mantenerlo firme: “Palín representaba en mí una figura de fuerza, que me imponía a qué hora yo llegaba y qué hiciera y no hiciera. Pero el afecto y el respeto que yo siento por ella, de no hacerla pasar ningún tipo de vergüenza, fue lo que me mantuvo a mí lejos de caer en cosas malignas. La presencia de Palín influyó mucho en mí”.

En el plano musical recientemente colaboró con Sujeto Oro 24 y Musicólogo en el tema “Tu eres duro por tu casa”, en el que le tiró un verso a Mozart La Para y este le respondió con el tema “El guasón” dando inicio a otra “guerra lirical” entre ellos.