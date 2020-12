$!Lápiz Conciente reveló cuánto ha ganado en la música en el 2020 y sorprendió a varios

El año 2020 ha sido devastador para los artistas locales. El entretenimiento cerró sus puertas a mediados de marzo y aunque el Ministerio de Cultura planteó la apertura paulatina de los eventos y un controversial acuerdo con el Gabinete Social dio un respiro a un selecto grupo de cantantes y músicos, en general las pérdidas se hicieron sentir en las cuentas bancarias de la mayoría.

Sin embargo, cada regla tiene su excepción y hay algunos que pueden presumir de ganancias a pesar de las adversidades. Uno de ellos es el rapero Lápiz Conciente.

“Si man solo facture 25 millones de música este año (pero no creo que fui yo fue la pandemia que jodió los conciertos) Me llevaré de tu consejo toy muy atrás”, respondió el artista a un comentario de un seguidor que aseguró que se quedó atrás en la música.

El cantante aprovechó para enviar un consejo al curioso seguidor.

“Lee mucho aunque sea el periódico pero lee para que tengas ideas casi todas mis ideas las he aprendido leyendo porque no termine la universidad... apuesta a ti no a mi ni a los demás tu eres el centro del universo la coca cola del desierto el mas bacano del mundo eres tu no los demás aplícalo coño”, finaliza.

“Mucha gente me pregunta como viniendo del barrio he tenido esa gran visión lo primero es que todos tenemos las mismas cualidades el truco radica en enfocarte en ti mismo no en los demás me explico si a ti te gusta mi música consúmela no me ‘consumas a mí’, si te gusta el basketball obsérvalo y deléitate, no vivas la vida del baskebolista (SIC)”, expresó.

El rapero dio a conocer que tendrá nuevos negocios paralelos a la música, entre ellos su marca de cigarros, un restaurant lounge y una sucursal de su tienda OIO en Megacentro.

Nueva música

Lápiz Conciente ha prometido a través de una serie de mensajes a sus seguidores lanzar mes por mes una producción discográfica para este 2021.