¿Lápiz Conciente se retira? Sus seguidores se preocupan por mensaje "hasta siempre"

Un mensaje con el escueto mensaje "Hasta siempre", publicado en su red social Instagram ha preocupado a "los lapicistas", pues podría significar el retiro del denominado" papá del rap" dominicano.

En el texto que acompañó a la imagen Avelino Figuera, conocido como El Lápiz, aseguró que "ya es tiempo de disfrutar de 20 años de sacrificios, los amo", concluye su mensaje.

S desconoce si es parte de una estratega como han hecho artistas como Bad Bunny, Ozuna o Anuel AA, quienes tras anunciar una pausa en sus carreras, lanzaron producciones musicales.

Recientemente, el nativo de Los Minas, alegró a sus seguidores, prometiendo lanzar mes por mes una producción discográfica para este 2021.

A finales del 2020, Lápiz Conciente aseguró que sólo en música obtuvo ganancias de 25 millones, nada mal en medio de la crisis que afecta al mundo por el coronavirus.

“Facturé 25 millones de música este año (pero no creo que fui yo fue la pandemia que jodió los conciertos)”, respondió el artista a un comentario de un seguidor que aseguró que se quedó atrás en la música.

Agregó que, “Mucha gente me pregunta cómo viniendo del barrio he tenido esa gran visión, lo primero es que todos tenemos las mismas cualidades, el truco radica en enfocarte en ti mismo, no en los demás. Me explico: si a ti te gusta mi música, consúmela no me ‘consumas a mí’, si te gusta el basketball, obsérvalo y deléitate, no vivas la vida del baskebolista”.

A mediados del 2020 el cantante de rap protagonizó una de las tiradera más exitosas de todos los tiempos, él y su oponente Mozart LaPara, acapararon la atención de todos con cada una de sus canciones.

Otros negocios

Desde hace un tiempo el rapero está dedicado a sus negocios y su marca de ropa.

El rapero dio a conocer que tendrá nuevos negocios paralelos a la música, entre ellos su marca de cigarros, un restaurant lounge y una sucursal de su tienda OIO en Megacentro.